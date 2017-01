POL-OS: Osnabrück - Straßenraub - Portemonnaie und Handy entwendet - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am frühen Mittwochmorgen zwischen 03:30 Uhr und 03:45 Uhr gingen die beiden 22- und 24-jährigen späteren Opfer die Schepeler Straße entlang, als sie unvermittelt und hinterrücks von drei männlichen Tätern angegriffen wurden. Die drei Täter schlugen und traten dabei massiv auf die Opfer ein und raubten einem der Opfer das Handy sowie das Portemonnaie. Die Opfer erlitten Verletzungen an den Knien, Händen sowie eine Platzwunde im Gesicht und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Täter soll dabei auffällig hell gekleidet gewesen sein. Die Opfer schrien während des Geschehens lautstark um Hilfe. Die Polizei Osnabrück sucht Zeugen, die den Überfall bemerkt haben oder Angaben zu den drei Räubern machen können. Hinweise werden unter den Rufnummern 0541-327 3603 oder außerhalb der Bürozeit unter 0541-327 2215 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell