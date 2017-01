POL-OS: Melle - Dreister Diebstahl

Melle (ots) - Bereits kurz nach dem Betreten eines großen Verbrauchermarktes an der Gesmolder Straße, am Mittwoch gegen 11:45 Uhr, beobachteten zwei Ladendetektive zwei 38- und 43-jährige Frauen, die mit einem großen schwarzen Nylonbeutel durch verschiedene Abteilungen des Marktes schlichen. Während die 38-Jährige den Beutel aufhielt, stopften beide Frauen diverses Diebesgut wie Kosmetikartikel, Hygieneartikel, Elektroartikel, Lebensmittel und Schreibwaren in Höhe von über 600 EUR in den Beutel. Kurz darauf versuchten sie den Markt mit prall gefüllter Tasche zu verlassen, als sie durch die Detektiven festgehalten wurden. Die Frauen gaben gegenüber der Polizei den Diebstahl zu. Die Beamten wurden darüber hinaus noch auf einen Fahrzeugschlüssel aufmerksam, der sie zu dem Auto der beiden Frauen auf dem Parkplatzes des Marktes führte. Bei einer Nachschau staunten die Beamten nicht schlecht, als sie auf weiteres Diebesgut, nämlich zahlreiche Bekleidungsgegenstände, stießen, die die Frauen aus drei weiteren Diebstählen im Zentrum Melles erbeuteten. Sie müssen sich jetzt wegen vier Diebstählen verantworten. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Frauen aufgrund mangelnder Haftgründe die Polizeidienststelle auf freien Füßen wieder verlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell