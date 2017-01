POL-OS: Bramsche-Ueffeln: Einbruch in Wohnhaus- Täter flüchteten

Bramsche (ots) - Ein Wohnhaus in der Straße Am Sportplatz war am Mittwochabend das Ziel von vermutlich zwei Einbrechern. Die Täter wurden von einer Bewohnerin des Einfamilienhauses überrascht, als diese gegen 18 Uhr nach Hause kam. Die Frau konnte gerade noch sehen, wie eine Person aus dem Haus flüchtete. Im Garten deuteten Spuren im Schnee auf zwei Täter hin, die sich zuvor durch Aufhebeln eines Fensters Zugang in das Haus verschafft hatten. Hinweise auf das Einbrecher-Duo nimmt die Polizei in Bramsche, Tel. 05461-915300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell