POL-OS: Belm - Verfolgungsfahrt durch Belm - Rücksichtsloser Daimler-Fahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen

Belm (ots) - Am Mittwochabend sollte gegen 18.44 Uhr in Belm, auf der Ringstraße / Stettiner Straße von der Polizei ein Daimler Benz E 230T kontrolliert werden. Der Daimler beschleunigte sein Tempo und gefährdete auf der Stettiner Straße eine Frau mit Kind, die sich nur durch einen Sprung zur Seite aus der Gefahrensituation bringen konnte (diese noch unbekannte Dame wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen!). Im Rahmen der Verfolgung wurden von dem grünen Daimler Geschwindigkeiten von über 100 km/h bei erlaubten 30 km/h gefahren. Kurz nach dem Einbiegen von der Lindenstraße auf die Bremer Straße kam es zu einer Kollision mit dem Streifenwagen, wobei die Beamten nicht verletzt, der Streifenwagen aber stark beschädigt wurde. Der grüne Daimler flüchtete in Richtung Osnabrück und gefährdete an der Icker Landstraße noch einen weiteren Autofahrer. Die Polizei Melle bittet weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch das rücksichtslose Fahren des grünen Daimler E230T in Gefahr gebracht wurden, sich unter 05422/ 920600 zu melden.

