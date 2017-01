POL-OS: Osnabrück: Einbrecher flüchtete

Osnabrück (ots) - Am Mittwochabend kam es in der Straße Alte Vogtei zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Als die Bewohner gegen 20.15 Uhr das Einfamilienhaus betraten, hörten sie noch, wie der Täter aus dem Haus flüchtete. Der Unbekannte hatte zuvor ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt und war dann ins Haus eingestiegen. Wie sich herausstellte, hatte der Einbrecher auf seiner Flucht Schmuck mitgenommen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3273203, entgegen.

