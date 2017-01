POL-OS: Bissendorf - Unfallflucht in Wissingen

Bissendorf (ots) - Am Mittwochabend ereignete sich zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr eine Unfallflucht an der Bahnhofstraße in Wissingen. Ein schwarzer Ford,S-Max, der am rechten Fahrbahnrand (Rtg. Bissendorf) geparkt war, wurde von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei Melle, 05422- 920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell