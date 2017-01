POL-OS: Bad Laer: Hotel war Ziel von Einbrechern

Bad Laer (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in das Hotel am Thieplatz ein. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt in den Keller des Gebäudes und hebelten dort eine Zwischentür zum Hauptgebäude des Hotels auf. Dort schauten sich die Einbrecher um, brachen einen Schrank auf und erbeuteten schließlich Bargeld. Die Polizei in Dissen sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Nähe des Hotels beobachtet haben. Hinweise hierzu bitte an die Rufnummer 05421-921390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell