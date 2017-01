POL-OS: Osnabrück: Auto prallte gegen Baum

Osnabrück (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Benzstraße wurde am Mittwochnachmittag ein 27-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Der Mann war mit seinem VW Golf Kombi gegen 14.45 Uhr in Richtung Teichweg unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache und bei gerader Strecke nach rechts auf den Grünstreifen geriet und nahezu frontal gegen einen Baum prallte. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

