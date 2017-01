POL-OS: Ostercappeln-Venne: Unbekannter bricht Wertfächer auf

Ostercappeln (ots) - Ein Unbekannter machte sich am frühen Mittwochmorgen am Geldautomaten der Volksbank an der Hunteburger Straße zu schaffen. Gegen 00.50 Uhr betrat der Täter den Vorraum des Geldinstitutes, hebelte zunächst vergeblich am Geldautomaten herum und brach im Anschluss mehrere Wertfächer auf. Beute machte der Täter dabei allerdings nicht. Die unbekannte Person trug zur Tatzeit eine Jacke mit Kapuze, darunter eine Trainingsjacke mit weißem Emblem sowie Schal und Handschuhe, alles in der Farbe schwarz. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Bohmte, Tel. 05471-9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell