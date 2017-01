POL-OS: Melle/Westerhausen: Tankstellenüberfall aufgeklärt- Polizei nahm beide Täter fest

Melle (ots) - Die Polizei Melle hat die beiden Täter ermitteln und festnehmen können, die am 1.Weihnachtstag die Tankstelle an der Holster Straße in Westerhausen überfallen hatten. Wie bereits berichtet, betraten die beiden maskierten Männer damals den Kassenraum und forderten unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Geld. Bei der Tatausführung kam es dabei zu einer Schussabgabe, durch die eine Angestellte leicht verletzt wurde. Die Räuber flüchteten nach dem Überfall mit ihrer Beute in einem schwarzen Audi Kombi. Umfangreiche Ermittlungen der Meller Polizei mit diversen richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchungen führten nun auf die Spur von zwei 28 und 29 Jahre alten Männern, die im Rahmen ihrer Vernehmungen die Tat im vollen Umfang einräumten. Die beiden Täter aus Melle waren den Beamten nicht unbekannt und wollten mit dem Überfall ihre Drogensucht finanzieren. Nach ihren Angaben sei die Schussabgabe im Kassenraum der Tankstelle ein Versehen bzw. ein Handhabungsfehler der Schreckschusswaffe gewesen. Das Duo wurde dem Haftrichter vorgeführt, der für beide die Untersuchungshaft anordnete. Ob den Tätern weitere Straftaten zugeordnet werden können, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell