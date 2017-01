POL-OS: Quakenbrück - Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Quakenbrück (ots) - Am Dienstag ereignete sich zwischen 09.30 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Discounters an der Oldenburger Straße eine Unfallflucht. Ein schwarzer Daimler E 200CGI wurde von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der linken Seite beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den hohen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei in Quakenbrück, 05431 90330.

