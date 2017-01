POL-OS: Belm: Glätteunfall in der Holtstraße

Belm (ots) - Am Mittwochmorgen verunglückte eine Autofahrerin in der Holtstraße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Frau aus Ostercappeln war gegen 08.30 Uhr mit ihrem Nissan Micra in Richtung Haster Straße unterwegs, als sie in einer leichten Rechtskurve und auf eisglatter Fahrbahn nach links von der Straße abkam. In der Folge prallte der Kleinwagen nahezu frontal gegen einen Baum, schleuderte über die Straße in den Graben und kam dort zum Stillstand. Mit leichten Verletzungen wurde die Fahrerin per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto hatte nur noch Schrottwert, der Gesamtschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

