POL-OS: Osnabrück - Rentnerehepaar wird von falschen "Polizeibeamten" aufgesucht

Osnabrück (ots) - Ein Osnabrücker Ehepaar (86/89) wurde am Dienstagmittag gegen 13.13 Uhr von einem unbekannten Mann angerufen, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Mann erklärte, bei ihnen, in ihr Wohnhaus in der Straße Im Fange, sei eingebrochen worden und es würden gleich zwei Beamte zu ihnen in die Wohnung kommen, um alles weitere zu besprechen. Kurz darauf erschien ein unbekanntes Paar bei den älteren Leuten und stellte sich mit einem angeblichen "Polizeiausweis" vor. Das Pärchen berichtete, dass die Polizei zwei Einbrecher gefasst habe und dass einer der beiden Täter einen Brief mit der Anschrift des Rentnerpaares dabei gehabt hätte. Aus diesem Grund müsse man das Haus durchsuchen und genau nachschauen, dazu würden auch die Aufbewahrungsorte für Schmuck zählen. Die beiden Unbekannten interessierten sich auch für die Sicherung der Türen und Fenster. Nachdem sie sich umgesehen hatten, verließen die Unbekannten das Wohnhaus des Rentnerpaares. Entwendet wurde nichts. Beschreibung: Frau- ca. 1,70m und schlank, ca. 40 Jahre alt, sprach akzentfrei deutsch, dunkle Jacke, schwarze Mütze, große Nase. Mann- ca. 1,75m - 1,80m, korpulent, rundes, volles Gesicht, akzentfrei deutsch. Dunkle Hose.

Wem das unbekannte Pärchen oder ihr evtl. Fahrzeug aufgefallen ist oder wer ebenfalls "Besuch" von diesen angeblichen Polizeibeamten erhalten hat, sollte sich unter 0541/ 327 2115 bei der Osnabrücker Polizei melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell