POL-OS: Einbruch in die Grundschule Glandorf

Glandorf (ots) - In der Nacht zu Dienstag drangen unbekannte Täter in das Schulgebäude an der Schulstraße ein. Die Einbrecher durchsuchten im Verwaltungstrakt mehrere Räume und brachen weitere Türen auf. Ob und was entwendet wurde, konnte bei Anzeigeerstattung noch nicht gesagt werden. Die Polizei in GM-Hütte bittet um Hinweise auf Tat und Täter unter 05401/ 879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell