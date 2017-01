POL-OS: Osnabrück - Überfall auf Juwelier

Osnabrück (ots) - Am Dienstag überfielen zwei Männer gegen 12.39 Uhr einen Juwelier am Markt in Osnabrück. Nach ersten Erkenntnissen kam es im Geschäft zu einer Rangelei. Der Juwelier wurde dabei verletzt. Zwei Täter flüchteten zu Fuß, allerdings ohne Beute. Im Rahmen der sofortigen intensiven Fahndung und Dank der sehr guten Täterbeschreibungen durch Zeugen konnten zwei männliche Personen festgenommen werden. Die Ermittlungen und die Auswertung der Spuren dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell