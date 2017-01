POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht am Westerberg

Osnabrück (ots) - Am Montagnachmittag kam es in der Edinghäuser Straße (Nähe Falkensteinstraße) zu einem Unfall, bei dem der Fahrer eines Motorrollers leicht verletzt wurde und der Verursacher mit seinem Pkw flüchtete. Gegen 13.35 Uhr parkte das verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung abgestellte Auto vom Fahrbahnrand aus und gefährdete dabei den Rollerfahrer. Um einen Zusammenstoß mit dem weißen Pkw zu vermeiden, musste der Zweiradfahrer stark abbremsen, kam dabei ins Rutschen und stürzte. Ohne sich um den Vorfall zu kümmern, setzte der Autofahrer seinen Weg fort. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3272215.

