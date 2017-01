POL-OS: Wallenhorst Drohne gefährdete Autofahrer

Wallenhorst (ots) - Eine privat benutzte Drohne geriet am späten Samstagnachmittag in Nähe der Straße Hörnschen Knapp außer Kontrolle und gefährdete dadurch Verkehrsteilnehmer auf der B68. Zwei Autofahrer, die gegen 17 Uhr in Richtung Bersenbrück bzw. in Richtung Bramsche unterwegs waren, bemerkten in Höhe der Straße Hörnschen Knapp eine über die Bundestraße schwebende Drohne. Beide Autofahrer mussten ihre Wagen stark abbremsen, da es sonst zum Zusammenstoß mit dem Fluggerät gekommen wäre. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden die Eigentümer der Drohne durch die Polizei wenig später in Nähe des Vorfallortes angetroffen. Es handelte sich dabei um einen Vater mit seinem 14jährigen Sohn, die den Quadrocopter zuvor auf einer etwa 150 Meter entfernten Wiese in die Luft haben steigen lassen. Möglicherweise durch einen technischen Defekt geriet das Fluggerät dabei außer Kontrolle und war nicht mehr zu steuern. Vater und Sohn fanden die Drohne dann später aber in der Nähe wieder auf. Zwar wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand verletzt, die Polizei ermittelt gegen die beiden Verursacher nun aber wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Drohne wurde von den Beamten sichergestellt.

