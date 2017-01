POL-OS: Bramsche - Angriff auf zwei jugendliche Radfahrer

Bramsche (ots) - Zwei Radfahrer (15 und 16 Jahre) wurden am Montagnachmittag gegen 16 Uhr von einem Unbekannten körperlich angegriffen, als sie mit ihren Fahrrädern auf dem Weg zur Sporthalle an der Realschule waren. In Höhe der Grundschule Im Sande fuhr hinter den beiden Jungen ein Pkw, der mehrfach hupte. Ein Grund für dieses Hupen war den Jugendlichen nicht klar, sie zeigten an, dass das Auto überholen sollte. Nachdem das Fahrzeug überholt hatte, sprang plötzlich der Beifahrer noch während der Fahrt aus dem Auto, rannte auf die Jugendlichen zu, schrie sie an und griff einen der beiden körperlich an. Die Fahrerin beruhigte den Mann, der ließ von dem Jungen ab und die Autofahrer setzten die Fahrt fort. Der unbekannte Beifahrer soll 50-60 Jahre alt sein, ca. 1,70m groß und schlank. Er hat graue kurze Haare, eine tiefe Stimme und trug eine Brille. Die Fahrerin des grauen Pkw war ebenfalls 50-60 Jahre alt, ca. 1,60m groß und schlank. Sie trug einen grauen Mantel und einen lila Hut. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Pkw handeln, Marke Kia oder Ford, neueres Modell. Hinweise zu den beschriebenen Personen oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei in Bramsche unter 05461/ 915300 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell