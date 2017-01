POL-OS: Osnabrück - Taschendiebe festgenommen- Weitere Taten geklärt

Osnabrück (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags (4 Uhr) konnten in der Osnabrücker Altstadt zwei bereits polizeibekannte 21- und 26- jährige Männer festgenommen werden, die wegen Diebstählen aufgefallen waren. Die jungen, nicht in Osnabrück lebenden Männer, hatten in einer Kneipe Jacken von Gästen durchsucht und Wertgegenstände gestohlen. Bereits zuvor waren die beiden durch das "Antanzen" weiblicher Gäste aufgefallen. Als eine Wirtin die beiden zur Rede stellte, wurde sie von einem der beiden mit einem Stuhl angegriffen. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten die beiden Männer festnehmen. Die Festgenommenen randalierten in der Polizeidienststelle. Ermittlungen zufolge hielt sich zumindest einer von ihnen bereits Weihnachten und Silvester in Osnabrück auf und konnte zu Taschendiebstählen identifiziert werden. Die beiden jungen Männer wurden am Montag einem Haftrichter vorgeführt, der einen U-Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell