POL-OS: Alfhausen - Einbruch in der Blumenstraße

Alfhausen (ots) - Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend drangen unbekannte Täter in der Blumenstraße in ein Einfamilienhaus ein und stahlen Schmuck und Bargeld. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439/ 9690 entgegen.

