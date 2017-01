POL-OS: Bad Iburg - Garagenbrand

Bad Iburg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Garagenbrand an der Münsterstraße gerufen. In der Garage brannte u.a Papier. Mehrere Personen, welche sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs oberhalb der Garage in einer ausgebauten Wohnung befanden, konnten sich über eine Leiter aus dem Fenster retten. Durch ein frühzeitiges Löschen der Feuerwehr Bad Iburg konnte ein Schaden der Wohnung sowie des angrenzenden Gebäudes verhindert werden. Während des Brandeinsatzes konnte die Polizei in unittelbarer Tatortnähe einen alkoholisierten 25-jährigen Mann feststellen, welcher randalierte. Ob der Mann etwas mit der Brandlegung zu tun hat, kann noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell