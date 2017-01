POL-OS: Osnabrück - versuchter Einbruch in VW Sharan

Osnabrück (ots) - Ein VW Sharan an der Kiwittstraße in Osnabrück wurde am Samstagmorgen zwischen 01:00 Uhr und 12:30 Uhr das Ziel von Einbrechern. Auf unbekannte Weise gelangten die Einbrecher in das Fahrzeug und durchsuchten dieses nach Wertsachen. Möglicherweise wurden die Einbrecher bei ihrem Vorhaben gestört und ließen deshalb von der weiteren Tatausführung ab. Hinweise bitte an die Polizei Osnabrück, unter 0541-327 2115 oder 0541-327 3203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell