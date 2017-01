POL-OS: neuenkirchen b. Bramsche - Einbruch in Combi-Markt

Neuenkirchen b. Bramsche (ots) - Der Combi-Markt an der Bramscher Straße in Neuenkirchen war am späten Samstagabend gegen 21:30 Uhr das Ziel von Einbrechern. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt in den Verbrauchermarkt und schauten sich dann im Büro um. Dafür deckten sie das zweiflügelige Fenster und den Bewegungsmelder mit Plakaten ab. Möglicherweise wurden die Einbrecher bei ihrem weiteren Vorhaben gestört und ließen deshalb von der weiteren Tatausführung ab. Die Polizei ist auf Hinweise zu dieser Tat angewiesen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Verbrauchermarktes bemerkt haben, sich bei der Polizei Bersenbrück, unter 05439-9690, zu melden.

