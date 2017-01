POL-OS: Osnabrück - Versuchter Einbruch in leerstehendes Zweiparteienhaus

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Samstag versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln der rückwärtigen Hauseingänge gewaltsam in ein Zweiparteienhaus am Gevaweg einzudringen. Nach mehrmaligen versuchen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Das Haus stand zur Tatzeit leer und befand sich in Renovierungsarbeiten. Hinweise zu dieser Tat bitte an die Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3272215 oder 0541-3273203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell