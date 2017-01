POL-OS: Neuenkirchen b Bramsche - Unfallflucht

Neuenkirchen b. Bramsche (ots) - Am Freitagmorgen gegen 06:55 Uhr ereignete sich auf der Straße Uhlenbrock eine Unfallflucht. Während sich die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge an der Kreuzung Uhlenbrock Ecke Fürstenauer Damm in einem Linksabbiegevorgang befanden, brach bei dem Unfallverursacher das Heck seines silbernen Daimler Benz aus. der Daimler stieß gegen das Fahrzeug des Geschädigten und beschädigte dieses. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer des Daimler Benz seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Weitere Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei in Fürstenau, Tel. 05901-95950.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell