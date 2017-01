POL-OS: Bad Laer - Einbruch in Hotel

Bad Laer (ots) - In der Nacht zu Freitag drangen unbekannte Täter in ein Hotel am Thieplatz ein. Nachdem die Täter zunächst vergeblich versuchten eine Tür zum Hotel aufzuhebeln, gelangten sie vermutlich durch Aufdrücken einer nicht verschlossenen Terrassentür in die Räumlichkeiten des Hotels. Im Inneren suchten sie nach Wertgegenständen und öffneten dafür u.a. gewaltsam die Tür zum Büroraum. Ein dort verankerte Tresor konnte durch die Täter offenbar nicht geöffnet werden. Ob die Täter Beute machten, ist bislang noch unklar. Die Polizei in Dissen bittet um Hinweise zu dieser Tat unter 05421/ 921390.

