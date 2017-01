POL-OS: Fürstenau - Einbruch in Firma und Wohnung

Fürstenau (ots) - Unbekannte Täter drangen am Freitag zwischen 22:45 Uhr und 23:00 Uhr an der Straße Robert-Bosch-Ring durch Aufhebeln eines bodentiefen Fensters in die Räumlichkeiten einer Firma sowie einer integrierten Wohnung ein. Die Täter stahlen gezielt aus den Geldkassettten der Wohnung Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise bitte an die Polizei in Fürstenau, Tel. 05901-95950.

