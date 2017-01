POL-OS: Dissen/Nolle - Unfallflucht

Dissen (ots) - Am Freitagmorgen gegen 07:40 Uhr ereignete sich auf der Waldstraße in Höhe der Einmündung Finkelshake eine Unfallflucht. Wie eine Zeugin mitteilte, geriet eine vermutlich blonde Fahrzeugführerin mit ihrem dunklen Pkw VW Golf aufgrund winterglatter Straße gegen einen Zaun und beschädigte diesen dadurch. Nachdem die Verursacherin ihre abgefallenen Fahrzeugteile wieder einpackte, setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich bei dem Geschädigten zu melden. Weitere Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei in Dissen, 05421 921390.

