POL-OS: Wallenhorst/Lechtingen - Mann sucht Frau trotz Annäherungsverbot auf und beschädigt anschließend Polizeiauto

Wallenhorst (ots) - Ein Mann suchte am Donnerstagmittag in Lechtingen seine Exfreundin trotz bestehenden Kontaktverbotes auf. Die Polizisten konnten den stark alkoholisierten Mann schließlich in der Nähe des Wohnortes der Exfreundin antreffen. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Als die Polizisten ihm dies mitteilten und ihn daraufhin mitnehmen wollten, machte er einen Schritt nach vorne und stieß absichtlich mit seiner Stirn gegen die hintere linke Scheibe des Streifenwagens und beschädigte sie. Durch einen sofort hinzugerufenen Rettungswagen wurde der Mann vor Ort erstversorgt und anschließend in Begleitung der Polizei in einem Krankenhaus weiterbehandelt. Nach der Versorgung wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Mann muss sich jetzt wegen Sachbeschädigung an dem Streifenwagen und einer Straftat nach dem Gewaltschutzgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell