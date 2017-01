POL-OS: Bohmte - Unfallflucht

Bohmte (ots) - In der Zeit von Dienstagabend, 22 Uhr bis zum Mittwochmorgen,8 Uhr bog vermutlich ein Lkw, der aus Richtung Bremer Straße kam, in Höhe Brockstraße nach rechts ab, um in Richtung Industriestraße weiterzufahren. Beim Abbiegen stieß das Verursacherfahrzeug gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Signalmasten der Verkehrsbetriebe des LK Osnabrück. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, Hinweise bitte unter 05471/ 9710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell