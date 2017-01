POL-OS: Bramsche: Einbruch in Edeka-Markt

Bramsche (ots) - Der Edeka-Markt am Lutterdamm war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Ziel von Einbrechern. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt in den Verbrauchermarkt und schauten sich dann im Büro um. Möglicherweise wurden die Einbrecher dabei gestört und ließen deshalb von der weiteren Tatausführung ab. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die Täter offenbar noch während der Öffnungszeiten auf dem Dach des Gebäudes Vorbereitungen für den späteren Einbruch getroffen haben. Von daher sucht die Polizei Bramsche nach Zeugen, die in den Abendstunden Personen auf dem Dach, oder verdächtige Fahrzeuge in Nähe des Marktes bemerkt haben. Hinweise bitte an die Rufnummer 05461-915300.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell