POL-OS: Bad Rothenfelde - Erfolgreiche Festnahme nach Überfall

Bad Rothenfelde (ots) - Ein 36-jähriger Mann wurde am Donnerstagabend, gegen 21.50 Uhr von einem zunächst Unbekannten überfallen, als er an der Osnabrücker Straße auf seine Ehefrau wartete. Der Mann saß mit laufendem Motor in seinem Auto, einem Hyundai. Gegen 21.50 Uhr trat ein Mann an das Auto, setzte sich auf den Rücksitz und forderte den Fahrer auf, ihn nach Harderberg zu fahren. Der 36-Jährige lehnte dieses Anliegen ab, bemerkte aber dann eine Waffe in der Hand des Unbekannten. Der Fahrer flüchtete aus dem stehenden Pkw. Der Fremde stieg aus, setzte sich auf den Fahrersitz und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hilter. Die Polizei wurde über das "Car-napping" informiert. Gegen 22.02 Uhr wurde der Polizei über Notruf ein "Schlangenlinien fahrender Pkw" auf dem Weg von Hilter nach Bad Iburg gemeldet. Schnell war klar, dass es sich um den gestohlenen Hyundai aus Bad Rothenfelde handelte. Im Rahmen der Fahndung konnte der Räuber in einem Industriegebiet Bad Iburgs festgenommen werden. Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann aus Osnabrück, der den Beamten schon gut bekannt war. Der Täter verbrachte die Nacht bei der Polizei in GM-Hütte. Da der Verdacht auf Drogen - und Alkoholbeeinflussung vorlag, wurden ihm Blutproben entnommen. Der Festgenommene wird am Freitagmittag einem Haftrichter vorgeführt, der über den Erlass eines Haftbefehls entscheidet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell