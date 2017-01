POL-OS: Wallenhorst - Benzindiebstähle in Lechtingen

Wallenhorst (ots) - Zwischen Mittwochmorgen und dem späten Donnerstagabend suchten Unbekannte den Anwohnerparkplatz im Grubenweg in Lechtingen auf, bohrten von der Unterseite zweier dort abgestellter Autos (Renault Megane, Skoda Octavia) Löcher in die Tanks und entwendeten auf diesem Weg 55 Liter und 40 Liter Kraftstoff. Bereits im November war aus einem geparkten Auto Benzin gestohlen worden. Hinweise zu diesen Diebstählen nimmt die Polizei in Wallenhorst unter 05407/ 81790 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell