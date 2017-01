POL-OS: Wallenhorst - LKW in Hollage aufgebrochen

Wallenhorst (ots) - Ein Daimler Benz Atego (LKW) wurde am Donnerstagmorgen zwischen 07.40 Uhr und 07.50 Uhr von unbekannten Tätern auf dem Parkplatz neben einer Bäckerei an der Hollager Straße aufgebrochen. Die Diebe stahlen Bargeld aus dem Auslieferungsfahrzeug. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die in dem kurzen Tatzeitraum in der Nähe des Parkplatzes waren, nimmt die Polizei in Wallenhorst unter 05407/ 81790 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell