POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Pye

Osnabrück (ots) - Unbekannte drangen am Donnerstagmorgen in ein Wohnhaus an der Hölderlinstraße ein und waren bei der Suche nach Wertgegenständen erfolgreich. Die Täter hatten sich zwischen 7 Uhr und 08.20 Uhr durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt in das Einfamilienhaus verschafft und im Gebäude umgesehen. Dabei entdeckten sie Schmuck sowie einen Tablet-PC und konnten danach unbemerkt entkommen. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3272215 oder 0541-3273203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell