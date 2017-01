POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht

Osnabrück (ots) - Auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße am Wulfter Turm ereignete sich am Donnerstagmorgen, zwischen 10:00 Uhr und 10:35 Uhr, eine Unfallflucht. Während die Geschädigte einkaufen war, fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen das neuwertige Fahrzeug der Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell