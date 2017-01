POL-OS: Bissendorf - Unfallflucht

Bissendorf (ots) - An einer Fahrbahnverengung an der Straße Poggenburg ereignete sich am Donnerstagabend eine Unfallflucht. Ein Hinweisgeber konnte beobachten, wie ein dunkles, kleineres Fahrzeug das zur Verengung dienende Beet überfuhr. Dabei wurden zwei Pfosten mit Reflektoren beschädigt. Die Polizei konnte Fahrzeugteile des beschädigten PKW sicherstellen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei in Melle, 05422/ 920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell