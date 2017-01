POL-OS: Georgsmarienhütte - Geänderte Erreichbarkeiten für die Polizeistationen Glandorf und Hilter

Osnabrück/Georgsmarienhütte (ots) - Im Rahmen einer internen polizeilichen Prüfung wurde festgestellt, dass für den Bereich des Polizeikommissariates Georgsmarienhütte eine Anpassung des Präsenz- und Erreichbarkeitskonzeptes inkl. modifizierter Bearbeitungszuständigkeiten zur Verbesserung der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist. So werden die Zuständigkeitsbereiche der Polizeistationen Hilter und Bad Laer zum 01.06.2017 fusionieren. Die zukünftige Bearbeitung aller Vorgänge wird durch die Polizeistation Bad Laer erfolgen. Die Dienststelle in Hilter wird dennoch für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar sein und weiterhin Sprechzeiten in den bestehenden Räumlichkeiten anbieten. Ferner werden die Polizeistationen Glandorf und Bad Iburg fusionieren. Hier wird die zukünftige Bearbeitung ab dem 01.06.2017 in der Dienststelle in Bad Iburg erfolgen. Auch hier wird die Polizeistation Glandorf weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein und Sprechzeiten vorhalten. Polizeiliche Sofortlagen werden wie bisher vom Einsatz- und Streifendienst wahrgenommen, der rund um die Uhr im Dienst ist und über den Polizeinotruf 110 alarmiert werden kann. Die bewährte Präventionsarbeit der Polizei sowie der wichtige und gute Kontakt zu Kooperationspartnern wie den Schulen, Vereinen oder Verbänden bleiben erhalten und werden über die dann örtlich zuständigen Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeistationen in Bad Laer und Bad Iburg gewährleistet.

