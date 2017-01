POL-OS: Osnabrück - Schwerer Verkehrsunfall auf der Wersener Landstraße

Osnabrück (ots) - In Höhe einer Bushaltestelle an der Wersener Landstraße ereignete sich gegen 13.22 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein neunjähriger Junge schwer verletzt wurde. Das Kind war hinter einem Bus über die Straße gelaufen und wurde von einem stadteinwärts fahrenden VW Golf erfasst. Der Junge wurde schwer- aber nicht mehr lebensgefährlich verletzt- in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Der Unfalldienst der Osnabrücker Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise unter 0541 327 2215.

