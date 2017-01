POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbruch in Kloster Oesede

Georgsmarienhütte (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag- und Mittwochabend Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Hohe Linde in Kloster Oesede. Die Räume wurden durchsucht. Ob und was entwendet wurde, konnte bei Anzeigeerstattung nicht gesagt werden. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Polizei in GM-Hütte unter 05401/ 879500 entgegen.

