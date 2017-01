POL-OS: Bramsche: Einbruch im Ortsteil Schleptrup

Bramsche (ots) - Ein Wohnhaus an der Wallenhorster Straße war am Mittwochabend das Ziel von Einbrechern. Die Täter schlugen zwischen 18.10 Uhr und 18.25 Uhr die Scheibe der Haustür ein und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten die Täter einen Bürozimmer, wurden dabei möglicherweise gestört und flüchteten. Beute machten die Unbekannten bei ihrer Tat nicht. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Bramsche, Tel. 05461-915300, entgegen.

