POL-OS: Melle - Sommerreifen gestohlen

Melle (ots) - In der Nacht zu Donnerstag entwendeten unbekannte Täter aus einer Garage an der Königsberger Straße/ Ecke Kampstraße vier neuwertige Alufelgen mit Sommerreifen. Die schwarz-silbernen Alufelgen sind vom Hersteller Skoda, die Reifengröße wird mit 225/50 R17 98Y angegeben. Hinweise zu dem Diebstahl und/oder dem Abtransport der Reifen bitte an die Polizei in Melle, 05422/ 920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell