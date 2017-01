POL-OS: Bissendorf: Einbrecher kam morgens

Bissendorf (ots) - Am Mittwochmorgen drang ein Unbekannter in ein Wohnhaus an der Rilkestraße ein. Der Einbrecher hebelte zwischen 07.10 Uhr und 10 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und durchsuchte danach das gesamte Gebäude nach Wertgegenständen. Dabei erbeutete der Täter neben zwei Tablet-PC auch Bargeld, Schmuck und Parfüm. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte an die Polizei Melle, Tel. 05422-920600.

