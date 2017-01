POL-OS: Wallenhorst - Versuchter Einbruch in Spielhalle

Wallenhorst (ots) - Zu einem versuchten Einbruch in eine Spielhalle in der Franksmannstraße kam es in der heutigen Nacht gegen 02:30 Uhr. Die Täter versuchten mit einem Werkzeug an der Fensterscheibe zu hebeln, um in die Spielhalle zu kommen. Dabei lösten sie einen akustischen und optischen Alarm aus. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt. Die Scheibe der Spielhalle wurde stark beschädigt. Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt die Polizei Wallenhorst unter 05407/ 81790 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell