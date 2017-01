POL-OS: Melle-Riemsloh: Unfallflucht- Betonmischer landete im Graben

Melle (ots) - Auf der Herforder Straße ereignete sich am Mittwochvormittag eine Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung eines roten Kleinwagens und eines Betonmischers. Der Fahrer des Lkw war gegen 10 Uhr von Enger kommend in Richtung Bruchmühlen unterwegs, als ihm im Ortsteil Hoyel der rote Kleinwagen entgegenkam und die Fahrspur schnitt. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, musste der Betonmischer nach rechts ausweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dort kam das Fahrzeug auf der rechten Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer oder die Fahrerin des roten Kleinwagen hielt nach dem Vorfall nicht an und flüchtete. Durch den Aufprall im Graben wurde der Betonmischer beschädigt und verlor neben Dieselkraftstoff auch Teile der Ladung. Diese mussten im Rahmen der aufwendigen Bergung aufgefangen und gebunden werden. Vertreter der Unteren Wasserbehörde wurden benachrichtigt und erschienen an der Unfallstelle. Wer Hinweise auf den Verursacher im roten Kleinwagen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Tel. 05422-920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell