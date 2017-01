POL-OS: Osnabrück - Polizei sucht Zeugen für Brandstiftung

Osnabrück (ots) - Am Mittwochabend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 18.57 Uhr zu einem Feuer an der Rolandsmauer, ehem. Pestalozzischule gerufen. Dort waren in einem freien Durchgang zum Schulhof mehrere abgestellte Abfall- und Wertstoffbehälter aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Flammen schlugen an der Fassade des Schulgebäudes hoch, drei Fensterscheiben und die Dachrinne wurden dabei beschädigt, die Fassade wurde verrußt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Dach bzw. das Innere verhindern. Die Ermittlungen der Polizei deuten auf Brandstiftung hin. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Schulgelände bemerkt haben, sich unter 0541/ 327 3103 zu melden.

