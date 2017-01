POL-OS: Melle - Drogenfund in Buer

Melle (ots) - Am Dienstagmorgen durchsuchte die Polizei Melle die Wohnung eines 22-jährigen Mannes in Buer. Ermittlungen und Internet-Recherchen hatten den Verdacht begründet, dass der junge Mann in einem Internetshop (Darknet) Drogen erworben hatte. Für die morgendliche Durchsuchung öffnete die 27-jährige Ehefrau des Beschuldigten die Tür. Die Beamten stellten fest, dass das Paar in einem Nebenraum des Schlafzimmers Cannabispflanzen anbaute. Hierzu hatten sie eine spezielle Zeltbox aufgebaut und einen Schrank mit Aluminiumfolie ausgekleidet. Das nötige Equipment mit einer umfangreichen Beleuchtungs- und Belüftungstechnik war ebenfalls vorhanden. In dem Raum waren zuletzt 32 Cannabispflanzen aufgezogen worden, von denen 26 bereits abgeerntet worden waren. Aus dieser Ernte wurden noch 508 g Pflanzenmaterial, das später vermutlich zu Marihuana verarbeitet werden sollte, sowie die Reste der abgeernteten Pflanzen aufgefunden. Bei der Durchsuchung des Wohnzimmers konnten die Beamten 205 g psilocybinhaltige Pilze auffinden, die, genau wie die Cannabispflanzen, unter die Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes fallen. Da im Badezimmer der Wohnung noch drei frische Pilzkulturen festgestellt wurden, ist zu vermuten, dass der Mann und die Frau die Pilze dort selbst angebaut haben. Im weiteren Verlauf fanden die Polizisten noch 47 Ecstasytabletten, 1 g Kokain sowie 2,8 g Tabak-Marihuana-Gemisch. Das gesamte Equipment für den Anbau der Cannabispflanzen und der Pilze, sowie sämtliche aufgefundenen unzulässigen Substanzen wurden sichergestellt. Das Verfahren richtet sich nun nicht mehr nur gegen den Mann, sondern auch gegen seine Ehefrau. Die Beschuldigten äußern sich nicht zu den Tatvorwürfen, sondern lassen sich anwaltlich vertreten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell