POL-OS: Wallenhorst: Gestohlener Wohnwagen auf Parkplatz abgestellt

Wallenhorst (ots) - Auf dem Edeka-Parkplatz an der Ecke Lechtinger Kirchweg/Ruller Straße wurde am Montag ein Wohnwagen aufgefunden, der aus einem Diebstahl stammte. Das weiße Fahrzeug vom Typ Hobby de Luxe 540 KMFe wurde bereits am 30.11.2016 in Neuenkirchen bei Bramsche mit einem VW Transporter von einem Ausstellungsgelände an der Bramscher Straße gezogen. Auffällig an dem Fahrzeug der beiden Täter war die Aufschrift "Maaß". Vermutlich stand der Wohnwagen bereits längere Zeit auf dem Supermarktparkplatz, mindestens aber wohl seit dem dortigen Weihnachtsbaumverkauf. Die Polizei Osnabrück, Tel. 0541-3273203, bitte um Hinweise, die im Zusammenhang mit dem gestohlen Wohnwagen stehen könnten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell