POL-OS: Merzen - Brand eines Gartenhauses

Merzen (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Merzen musste am Dienstagabend zu einem Wohnhaus in die Straße Am Pastorenholz ausrücken, da dort ein Gartenhaus in Brand geriet. Der Geschädigte hatte bereits selbst mit den Löscharbeiten begonnen. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich schnell löschen und größeren Schaden verhindern. Die Innen- und Außenwand im Eingangsbereich des Gartenhauses sowie der dortige Dachstuhl waren angebrannt sowie ein Teil der Deckenisolierung herabgestürzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der vermutlich technischen Brandursache auf und schätzte den entstandenen Schaden auf circa 5.000 Euro. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell