POL-OS: Hasbergen: Kühlschrank geriet in Brand

Hasbergen (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Hasbergen musste am Mittwochmorgen zu einem Zweifamilienhaus in die Straße Finkenburg ausrücken, da es dort zu einem Küchenbrand gekommen war. Eine Bewohnerin des Obergeschosses hatte gegen 08.10 Uhr bemerkt, dass der Kühlschrank in Flammen stand, daraufhin den Notruf gewählt und das Haus verlassen. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte den Brand, der sich mittlerweile auf die gesamte Küchenzeile ausgeweitet hatte, löschen und größeren Schaden verhindern. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der vermutlich technischen Brandursache auf und schätzte den entstandenen Schaden auf circa 25.000 Euro.

